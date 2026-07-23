В Honda поделились ожиданиями от этапа в Венгрии

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Трасса в Венгрии менее чувствительна к мощности мотора»
Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара высказался о первых обновлениях «Астон Мартин», которые команда привезла на Гран-при Венгрии.
«Главным событием Гран-при Венгрии станет демонстрация обновленного шасси «Астон Мартин». Мы плотно работаем вместе с ними и стремимся помочь с вопросами интеграции силовой установки. Первая практика будет очень важной сессией – нужно проверить, как все работает. Трасса «Хунгароринг» менее чувствительна к мощности силовой установки, так что, возможно, мы можем ожидать более успешного результата, несмотря на то что мы используем не самую продвинутую версию мотора. Кроме того, на этом этапе обычно тепло, поэтому в начале уик-энда нужно будет проверить работу элементов системы охлаждения», – сказал Орихара.
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