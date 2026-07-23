Макс Ферстаппен: Red Bull нужно искать новые таланты
Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен призвал Red Bull сосредоточиться на будущем и продолжать искать новых специалистов, несмотря на масштабные кадровые перестановки, которые команда переживает в последние два сезона.
За это время коллектив из Милтон-Кинса покинули сразу несколько ключевых фигур. В Aston Martin перешёл легендарный конструктор Эдриан Ньюи, спортивный директор Джонатан Уитли возглавил Audi, руководитель стратегического отдела Уилл Кортни отправился в McLaren, а главный инженер Пол Монаган, как ожидается, присоединится к Cadillac. Кроме того, команду покинули несколько специалистов, непосредственно работавших с Ферстаппеном. В их числе гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе, которы вскоре присоединится к McLaren.
На вопрос о том, насколько он уверен в способности Red Bull вновь построить машину, способную бороться за победы, Ферстаппен ответил так:
«Мы просто смотрим вперёд и пытаемся исправить проблемы, которые есть у машины сейчас. Это постоянный процесс обсуждений. Иногда после гонки ты расстроен или разочарован. Но, например, после Сильверстоуна я вернулся домой, перезагрузился, а уже в среду был на базе команды. После этого начинается подготовка к следующему этапу. Именно так мы всегда работали. Люди приходят и уходят. Иногда хочется, чтобы кто-то остался, но такова жизнь. Так устроен и спорт. Нужно просто двигаться дальше и искать новые таланты. Именно этим мы постоянно и занимаемся».
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