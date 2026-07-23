Ферстаппен: Red Bull нужно искать новые таланты

Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен призвал Red Bull сосредоточиться на будущем и продолжать искать новых специалистов, несмотря на масштабные кадровые перестановки, которые команда переживает в последние два сезона.

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За это время коллектив из Милтон-Кинса покинули сразу несколько ключевых фигур. В Aston Martin перешёл легендарный конструктор Эдриан Ньюи, спортивный директор Джонатан Уитли возглавил Audi, руководитель стратегического отдела Уилл Кортни отправился в McLaren, а главный инженер Пол Монаган, как ожидается, присоединится к Cadillac. Кроме того, команду покинули несколько специалистов, непосредственно работавших с Ферстаппеном. В их числе гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе, которы вскоре присоединится к McLaren.

На вопрос о том, насколько он уверен в способности Red Bull вновь построить машину, способную бороться за победы, Ферстаппен ответил так: