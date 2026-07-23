"Ф-1" рассматривает возвращение гран-при Малайзии

Гран-при Малайзии может неожиданно вернуться в календарь Формулы-1 уже в нынешнем сезоне. Как сообщает The Race, чемпионат рассматривает трассу «Сепанг» в качестве одного из вариантов замены Гран-при Бахрейна, проведение которого остаётся под вопросом из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По информации источника, Формула-1 хочет сохранить свободный уикенд между этапами в Баку и Сингапуре даже в случае окончательной отмены Гран-при Бахрейна. Неопределённость вокруг безопасности в регионе также ставит под сомнение проведение заключительных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби.

Одним из главных кандидатов на проведение возможной замены считается «Сепанг». Трасса находится недалеко от Сингапура, а её расположение рядом с международным аэропортом делает логистику сравнительно простой. Гран-при Малайзии проходил на «Сепанге» с 1999 по 2017 год. Этап покинул календарь после того, как организаторы не смогли оправдать высокие затраты на проведение гонки.

Ожидается, что окончательное решение по судьбе Гран-при Бахрейна Формула-1 примет до летнего перерыва. В случае необходимости чемпионат также рассматривает «Портиман» в Португалии в качестве наиболее вероятной замены одному из заключительных этапов сезона, если провести гонки в Катаре или Абу-Даби не удастся.