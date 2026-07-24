Рассел объяснил загадочные проблемы Mercedes

Гонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал, что причиной странной нехватки максимальной скорости на двух последних этапах Формулы 1, вероятнее всего, стала некорректная калибровка силовой установки Mercedes, а не техническая неисправность.

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На Гран При Бельгии британец заметно уступал напарнику Кими Антонелли на прямых. Особенно это проявлялось на заключительном секторе круга в Спа-Франкоршаме: после шиканы «Ле Комб» Рассел практически не проигрывал итальянцу, но к финишу терял около четырёх десятых секунды.

Кроме того, на старте гонки у него возникла ещё одна проблема с работой силовой установки на выходе из первого поворота. Из-за этого Расселл оказался беззащитен на подъёме к «Ле Комб», где в итоге столкнулся с Льюисом Хэмилтоном.

«По сути, проблема заключалась в неправильно откалиброванных параметрах. То есть с «железом» всё было в порядке — никаких аппаратных неисправностей не было. В Спа возникли сразу две проблемы. Во-первых, система рекуперации энергии работала не совсем оптимально на протяжении круга. Похожая ситуация была и у Оскара Пиастри. Кроме того, была ещё одна неисправность, связанная с той же самой калибровкой. Теперь мы понимаем, какие именно параметры были заданы неправильно. Их можно откорректировать, заново откалибровать систему и заставить силовую установку работать на полную мощность», — рассказал Рассел на встрече с журналистами в Будапеште.

По информации источников, из-за некорректных настроек система расходовала слишком много электрической энергии в начале круга, из-за чего на длинных прямых болиду не хватало мощности.