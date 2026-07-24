«С «железом» всё нормально». Рассел объяснил загадочные проблемы Mercedes
Гонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал, что причиной странной нехватки максимальной скорости на двух последних этапах Формулы 1, вероятнее всего, стала некорректная калибровка силовой установки Mercedes, а не техническая неисправность.
На Гран При Бельгии британец заметно уступал напарнику Кими Антонелли на прямых. Особенно это проявлялось на заключительном секторе круга в Спа-Франкоршаме: после шиканы «Ле Комб» Рассел практически не проигрывал итальянцу, но к финишу терял около четырёх десятых секунды.
Кроме того, на старте гонки у него возникла ещё одна проблема с работой силовой установки на выходе из первого поворота. Из-за этого Расселл оказался беззащитен на подъёме к «Ле Комб», где в итоге столкнулся с Льюисом Хэмилтоном.
«По сути, проблема заключалась в неправильно откалиброванных параметрах. То есть с «железом» всё было в порядке — никаких аппаратных неисправностей не было. В Спа возникли сразу две проблемы. Во-первых, система рекуперации энергии работала не совсем оптимально на протяжении круга. Похожая ситуация была и у Оскара Пиастри. Кроме того, была ещё одна неисправность, связанная с той же самой калибровкой. Теперь мы понимаем, какие именно параметры были заданы неправильно. Их можно откорректировать, заново откалибровать систему и заставить силовую установку работать на полную мощность», — рассказал Рассел на встрече с журналистами в Будапеште.
По информации источников, из-за некорректных настроек система расходовала слишком много электрической энергии в начале круга, из-за чего на длинных прямых болиду не хватало мощности.