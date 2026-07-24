Леклер — лучший в первой практике ГП Венгрии Ф-1, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий
В пятницу, 24 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась первая практика 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, лучшее время в которой показал Шарль Леклер («Феррари»). Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий.
В составах команд были произведены сразу пять замен в рамках регламента из-за обязательного предоставление времени для молодых и резервных пилотов — Фредерик Вести вместо Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Леонардо Форнароли вместо Оскара Пиастри («Макларен»), Рё Хиракава вместо Оливера Бермана («Хаас»), Пауль Арон вместо Франко Колапинто («Альпин») и Колтон Херта вместо Валттери Боттас («Кадиллак»).
Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.075.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.484.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.543.
4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.922.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.991.
6. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.285.
7. Фредерик Вести («Мерседес») +1.392.
8. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.548.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.685.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.791.
11. Ландо Норрис («Макларен») +1.949.
12. Эстебан Окон («Хаас») +1.976.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.475.
14. Пьер Гасли («Альпин») +2.629.
15. Алекс Албон («Уильямс») +2.744.
16. Леонардо Форнароли («Макларен») +2.815.
17. Рё Хиракава («Хаас») +2.926.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +3.014.
19. Пауль Арон («Альпин») +3.093.
20. Колтон Херта («Кадиллак») +4.043.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.396.
22. Карлос Сайнс («Уильямс») +4.659.
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