Леклер — лучший в первой практике ГП Венгрии

В пятницу, 24 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась первая практика 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, лучшее время в которой показал Шарль Леклер («Феррари»). Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий.

В составах команд были произведены сразу пять замен в рамках регламента из-за обязательного предоставление времени для молодых и резервных пилотов — Фредерик Вести вместо Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Леонардо Форнароли вместо Оскара Пиастри («Макларен»), Рё Хиракава вместо Оливера Бермана («Хаас»), Пауль Арон вместо Франко Колапинто («Альпин») и Колтон Херта вместо Валттери Боттас («Кадиллак»).

Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.075.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.484.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.543.

4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.922.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.991.

6. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.285.

7. Фредерик Вести («Мерседес») +1.392.

8. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.548.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.685.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.791.

11. Ландо Норрис («Макларен») +1.949.

12. Эстебан Окон («Хаас») +1.976.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.475.

14. Пьер Гасли («Альпин») +2.629.

15. Алекс Албон («Уильямс») +2.744.

16. Леонардо Форнароли («Макларен») +2.815.

17. Рё Хиракава («Хаас») +2.926.

18. Серхио Перес («Кадиллак») +3.014.

19. Пауль Арон («Альпин») +3.093.

20. Колтон Херта («Кадиллак») +4.043.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.396.

22. Карлос Сайнс («Уильямс») +4.659.