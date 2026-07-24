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Аяо Комацу о столкновении пилотов: «Хааса»: «Нужно сделать так, чтобы подобное не повторялось в будущем»

Sports.ru

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о недопустимости контактов двух машин команды друг с другом, которые бы вели к потерям на трассе.

Руководитель Haas высказался о столкновении пилотов
© Sports.ru

Последний инцидент, в рамках которого между болидами Оливера Бермэна и Эстебана Окона произошел контакт, повлекший за собой определенные повреждения, случился на первом круге Гран-при Бельгии.

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«Нужно просто сделать так, чтобы подобное не повторялось в будущем. И я, как и всегда, после финиша гонки в воскресенье просто хотел выслушать точки зрения обеих сторон, потом озвучил свою точку зрения, мы все обсудили – и через пару дней все уже было нормально. Мое личное мнение? Не думаю, что мне стоит его открыто озвучивать. Однако мой единственный интерес в том, чтобы подобного не случалось вновь – вне зависимости от причины, по которой это произошло сейчас», – рассказал Комацу.
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