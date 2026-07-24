Руководитель Haas высказался о столкновении пилотов

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о недопустимости контактов двух машин команды друг с другом, которые бы вели к потерям на трассе.

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Последний инцидент, в рамках которого между болидами Оливера Бермэна и Эстебана Окона произошел контакт, повлекший за собой определенные повреждения, случился на первом круге Гран-при Бельгии.