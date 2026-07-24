Ньюи оценил обновленный болид Aston Martin

Эдриан Ньюи про обновленный болид «Астон Мартин»: «Промежуточные результаты обнадеживают»
Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился ожиданиями о выступлениях команды в ближайших гонках. На Гран-при Венгрии в «Астон Мартин» привезли обновленную, значительно переработанную версию болида.
В ближайших гонках должен быть готов и обновленный двигатель «Хонды», что должно позволить команде догнать пелотон.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Мы только начали работу над тем, чтобы разобраться в особенностях работы обновленного болида. Но промежуточные результаты обнадеживают. Также обновления болида мы планируем подготовить к этапам в Монце и Баку, так что пока речь идет о первой части запланированного пакета обновлений. При этом у нас крайне ограничено количество запасных деталей, так что мы должны действовать осторожно, работая над изучением поведения новой машины», – рассказал Ньюи.
Спортс: главные новости
Де ла Фуэнте о золоте ЧМ: «Лучшая награда для сборной Испании – не Кубок мира, а счастье и радость людей»
«Думаю, Месси решил, что это его последний матч за Аргентину. Я надеюсь, что он продолжит играть». Паредес о финале ЧМ-2026
Положительный тест на кокаин сдал игравший на ЧМ за Австралию Вольпато. Полиция Сиднея дважды за ночь останавливала игрока за превышение скорости – на 30 и 49 км/ч