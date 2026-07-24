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Эдриан Ньюи про обновленный болид «Астон Мартин»: «Промежуточные результаты обнадеживают»

Sports.ru

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился ожиданиями о выступлениях команды в ближайших гонках. На Гран-при Венгрии в «Астон Мартин» привезли обновленную, значительно переработанную версию болида.

Ньюи оценил обновленный болид Aston Martin
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В ближайших гонках должен быть готов и обновленный двигатель «Хонды», что должно позволить команде догнать пелотон.

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«Мы только начали работу над тем, чтобы разобраться в особенностях работы обновленного болида. Но промежуточные результаты обнадеживают. Также обновления болида мы планируем подготовить к этапам в Монце и Баку, так что пока речь идет о первой части запланированного пакета обновлений. При этом у нас крайне ограничено количество запасных деталей, так что мы должны действовать осторожно, работая над изучением поведения новой машины», – рассказал Ньюи.
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