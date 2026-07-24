Ньюи оценил обновленный болид Aston Martin

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился ожиданиями о выступлениях команды в ближайших гонках. На Гран-при Венгрии в «Астон Мартин» привезли обновленную, значительно переработанную версию болида.

© Sports.ru

В ближайших гонках должен быть готов и обновленный двигатель «Хонды», что должно позволить команде догнать пелотон.