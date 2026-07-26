Норрис выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1, Ферстаппен — второй, Антонелли — третий
В воскресенье, 26 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, победу в которой одержал гонщик команды «Макларен» и действующий чемпион Ландо Норрис. Вторым финишировал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов. 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080. 3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728. 4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840. 5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540. 6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488. 7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503. 8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг. 9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг. 10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг. 11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг. 12. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг. 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг. 14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг. 15. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга. 16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга. 17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга. 18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга. 19. Оливер Берман («Хаас») +2 круга. 20. Оскар Пиастри («Макларен») — сход. 21. Серхио Перес («Кадиллак») — сход. 22. Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.
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