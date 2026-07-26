$78.0388.89

Серхио Перес стартует с пит-лейна на Гран-при Венгрии

Чемпионат.com

Пилот «Кадиллака» Серхио «Чеко» Перес стартует в гонке Гран-при Венгрии с пит-лейн из-за изменений в настройках подвески его машины. Об этом стало известно из документов Международной автомобильной федерации (ФИА).

Серхио Перес стартует с пит-лейна на Гран-при Венгрии
© Чемпионат

В условиях закрытого парка (parc fermé) американская команда изменила настройки подвески на болиде мексиканского гонщика, после чего этот вопрос был передан на рассмотрение стюардам. Согласно правилам, изменения в режиме закрытого парка влекут за собой старт с пит-лейн. Отметим, что Перес квалифицировался последним, поэтому его старт с пит-лейн не повлияет на позиции других гонщиков на стартовой решётке.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Гонка Гран-при Венгрии состоится сегодня, 26 июля. Напомним, что поул-позицию завоевал Ландо Норрис на «Макларене».

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости