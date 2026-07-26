«Молодцы, что учли трафик». Пиастри обвинил команду в неудачной стратегии в Венгрии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри остался недоволен стратегией «Макларена», когда его будучи лидером позвали на пит-стоп, выпустив в трафике, где у него произошёл контакт с Карлосом Сайнсом («Уильямс»).

«Оскар, это Сайнс стоил нам этого. Цель — доехать до конца на этих шинах», — сказал инженер по радио австралийцу.

«О, чувак, только не разговаривай со мной сейчас. И, кстати, молодцы, что учли этот трафик, спасибо», — ответил Пиастри.

На момент публикации новости лидером гонки является напарник Пиастри и действующий чемпион Формулы-1 из Британии Ландо Норрис. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй.