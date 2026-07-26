«Лучший способ уйти на перерыв». Антонелли — о лидерстве в Ф-1 после ГП Венгрии
Лидер сезона-2026 Формулы-1 19-летний Андреа Кими Антонелли («Мерседес») прокомментировал третье место на Гран-при Венгрии.
«Гонка была трудной, обгонять очень тяжело, так что нужно было отыгрываться за счёт стратегии. Изначально мы хотели проехать гонку с одним пит-стопом, но затем мне сказали, что шины уже на пределе, так что остановились во второй раз. Когда объявили виртуальный автомобиль безопасности, обе «Феррари» заехали в боксы, знал, что удержать их будет трудно — ведь я был на «харде», а они — на «софте». Но, к счастью, у нас получилось. Конечно, доволен положением в чемпионате — это лучший способ уйти на летний перерыв. Сегодня мы минимизировали потери и должны продолжать атаковать — вторая половина сезона будет трудной. Но мы продолжим работать изо всех сил», — сказал Антонелли после гонки.
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