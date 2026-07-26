Стелла ответил, может ли Пиастри быть недовольным «Маклареном» в Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о борьбе между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии.

«Думаю, сегодня была отличная гонка. Было здорово видеть, как Ландо и Оскар борются за позицию на старте. Это честно, именно так и поступают наши гонщики. Затем у Оскара был свой шанс выйти в лидеры и посмотреть, какой темп у него мог быть. Ход гонки сложился так, что с Оскаром мы контролировали темп Хэмилтона, а затем возникла ситуация с гонщиками, отстающими на круг.

Ландо был очень быстр, когда оказался в лидерах, и использовал этот темп и тот факт, что у Оскара возникла проблема. Это гонки. Мы «Макларен», сегодня была отличная гонка.

Есть ли у Оскара причины обижаться на команду? Полагаю, Оскар уже это сделал. Ему достаточно взглянуть на телеметрию гонки, увидеть, что Ландо выиграл время благодаря своему темпу, а потеря части времени из-за гонщиков, отстающих на круг, — просто неудачная ситуация. Так что это гонки. Это была честная борьба. Хорошая борьба, которую мы видели в прошлом году. Я должен ещё раз поблагодарить Ландо и Оскара за их поддержку команды. У нас два отличных гонщика, надеюсь, будем бороться за эти позиции до конца сезона», — приводит слова Стеллы Sky Sports.