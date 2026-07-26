Джордж Расселл: «Меня настигает одна неприятность за другой. Молюсь, чтобы во второй половине сезона все успокоилось»
Пилот «Мерседеса» прокомментировал 7-е место на Гран-при Венгрии, а также проблемы, с которыми столкнулся на старте гонки.
«Ужасный старт – это еще мягко сказано. К сожалению, я ничего не мог сделать. Что-то случилось. Меня в некоторой степени радует сильный темп. Команда сказала, что я ни в чем не уступал лидерам – и это радует. Но меня настигает одна неприятность за другой. Подробнее про старт? Я давил на газ в ожидании начала гонки. Затем у двигателя внезапно возникли перебои в работе: обороты то сильно повышались, то резко падали. Добавьте это в список всего, что произошло со мной в первой половине сезона. Молюсь о том, чтобы во второй половине все успокоилось. Я сохраняю позитивный настрой. Я был очень разочарован из-за всего, что случилось со мной в первой половине года. В какой-то момент нужно собраться с силами и признать, что против тебя может сыграть множество факторов, которые не зависят от твоих действий. Есть то, на что я способен повлиять и с чем могу справиться лучше. И я продолжу работать над этим. Но, конечно, я недоволен тем, как все сложилось. Но я собираюсь сохранить позитивный настрой и продолжу атаковать изо всех сил», – сказал Расселл.
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