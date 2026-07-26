«Боролся с Алонсо словно за титул». Пиастри раскритиковал Сайнса за контакт на ГП Венгрии
Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») раскритиковал Карлоса Сайнса («Уильямс») за контакт на Гран-при Венгрии.
«Да, я знал, что были проблемы с синими флагами, но на всех постах маршалов были синие флаги. Я был прямо за ним. Я не мог поверить в то, что произошло. Мне всё равно, видел он меня или нет. Тот факт, что он не видел, и никто ему не сказал, или отсутствие полной осведомлённости — это неприемлемо. Он боролся с Фернандо за последнее место, словно это была борьба за титул. Это стоило мне лидерства в гонке. Сайнс очень критичен к другим. Но другие пилоты уже критиковали его за то, что он раздражает своими действиями трассе. Когда ты делаешь что-то подобное, я думаю, тебе стоит заметить что-то в своём глазу, а не у чужих», — приводит слова Пиастри Motorsport.
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