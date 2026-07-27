Пилот Mercedes высказался о третьем месте на гран-при Венгрии

Кими Антонелли: «Не бросил бы вызов Норрису, если бы стартовал третьим»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о третьем месте на Гран-при Венгрии после старта с седьмой позиции и ответил на вопрос о потенциальной борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.
«На мой взгляд, сегодня удалось извлечь максимум. Разумеется, немного повезло с виртуальной машиной безопасности, то есть с проблемой Оскара [Пиастри], но в остальном мы с командой сделали все возможное. Условия были достаточно сложными, были трудности с избыточной поворачиваемостью, балансом, а затем с недостаточной поворачиваемостью. Непростые условия, но я доволен результатом. Если бы я стартовал третьим, это была бы другая история. Но, полагаю, у Ландо все равно было преимущество в этот уик-энд – над нашей командой тоже. Не считаю, что я бросил бы ему вызов по чистому темпу, особенно с учетом того, как тяжело было преследовать – шины сильно перегревались. Так что было бы очень тяжело. Но в остальном команда прекрасно себя проявила. Это касается и стратегии: сначала мы рискнули, затем сделали шаг назад, потому что беспокоились по поводу безопасности. Как бы то ни было, команда предоставила мне шанс побороться – в конечном счете за подиум. Прекрасная командная работа», – подчеркнул итальянец.
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