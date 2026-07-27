Пилот Mercedes высказался о третьем месте на гран-при Венгрии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о третьем месте на Гран-при Венгрии после старта с седьмой позиции и ответил на вопрос о потенциальной борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

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