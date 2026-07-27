Ферстаппен высказался о втором месте в Венгрии

Ферстаппен — о втором месте в Венгрии: после финиша увидел повреждения на машине
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал второе место на Гран-при Венгрии.
«У меня всё ещё были те же проблемы в гонке, что и в квалификации, так что машина была чрезвычайно избыточно поворачиваемой, также сильно деградировала в какой-то момент. Но на старте прорыв вперёд, конечно, сделал возможным наш первый отрезок. Мы уступили позицию из-за андерката, но затем я обогнал Льюиса, что, думаю, сделало мой второй отрезок немного более простым. Затем команда также поставила меня на мягкие шины, и сначала я подумал: «Это будет долгий отрезок до финиша», но мы справились. Я до сих пор не понимаю, как мы стали вторыми, но я думаю, что как команда мы выступили сильно. Я вижу это как небольшое превышение ожидаемого результата, так что, думаю, это хорошая вещь, учитывая, как всё чувствовалось. Я также увидел, когда вылез из машины после финиша, что на ней были повреждения по какой-то причине. Нам не давали лёгкой жизни», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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