Глава McLaren прокомментировал победу Норриса и сход Пиастри

Зак Браун прокомментировал победу Норриса и сход Пиастри на Гран-при Венгрии
Глава «Макларена» Зак Браун подвёл итоги Гран-при Венгрии, прошедшего в минувшие выходные в Модьороде.
«Победители в Венгрии! Горько-сладкий день для команды. Мегарезультат для Ландо, принёсшего нам первую победу в сезоне. И тяжёлое завершение уикенда для Оскара после великолепного выступления, сход с третьего места из-за проблем с коробкой передач, это мог быть двойной подиум для команды. Уикенд показал, что мы сделали шаг в нужном направлении перед летним перерывом. Спасибо команде за усердную работу и самоотдачу в этом сезоне, мы продолжим двигаться вперёд!» — написал Браун в социальной сети X (ранее Twitter).
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