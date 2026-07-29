Шумахер призвал дополнительно оштрафовать Сайнса

Ральф Шумахер: «Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку за аварию с Пиастри. Обычного наказания недостаточно»
Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер возмущен действиями гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса, который столкнулся с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри, когда был круговым на Гран-при Венгрии.
«Подобные вещи вызывают злость. Никто из них [с Фернандо Алонсо] не сражался за очки. А затем подъезжает лидер гонки, и Сайнс врезается в его машину. Это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд.
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Обычного наказания недостаточно. Считаю, Карлосу Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку в Зандворте. Иначе возникнет прецедент, а такого вообще не должно происходить. Каждый пилот прекрасно понимает такие ситуации. У тебя есть инженер, которому можно задать вопрос, а также можно посмотреть в зеркала. Если он говорит, что не мог посмотреть в зеркала, значит, он не справляется и должен закончить гонку. Он не знал о приближении лидеров? Но это просто неспортивно!» – заключил эксперт.
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