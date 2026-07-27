Мекис высказался о проблемах Red Bull в 2026 году

«Подрываете доверие гонщиков». Мекис — о проблемах «Ред Булл» в 2026 году
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о проблемах с болидом в сезоне-2026.
«Наша машина была очень чувствительна к ряду мелких факторов с первой гонки, и мы также сильно страдали в первой части сезона. Даже небольшое повреждение, будь то от гравия или поребриков, или другое направление ветра, может вывести всё на предел с точки зрения производительности. Вы не только платите за это временем на круге, но и подрываете доверие гонщиков. Это не новая проблема, но это область, где у нас есть потенциал для улучшения. Однако мы знаем, откуда мы начали и почему, если рассматривать это в контексте нашего позднего рывка в прошлом году и истории с двигателем. Все, и со стороны отдела силовой установки, и со стороны отдела шасси, внесли свой вклад. Некоторые улучшения времени круга пришли от обновлений, другие — от закулисной работы наших 2 000 сотрудников, которые старались внести немного больше в каждой области. Вы никогда не услышите о некоторых из них, но это позволило нам вернуться в положение, где мы боремся за подиум на каждой гонке», — приводит слова Мекиса Auto Hebdo.
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