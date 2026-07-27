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«Их обгоняли направо и налево»: Шумахер — о Ferrari в Венгрии

autosport.com.ru

Бывший пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер раскритиковал заводскую команду Ferrari по итогам Гран При Венгрии, который сложился для Скудерии неудачно.

Шумахер высказался о Ferrari в Венгрии
© Соцсети

«Действительно большое разочарование, потому что в пятницу они были на полсекунды быстрее остального мира, и почему-то им не удалось сохранить этот темп или даже улучшить его. В гонке все остальные обгоняли их направо и налево. Вдобавок ко всему, снова — без хрустального шара, с хрустальным шаром, что бы ни говорил Фред Вассёр — они заехали на пит-стоп с Льюисом в неподходящий момент, снова потеряв позицию на трассе. Немного жаль, но думаю, вы обо всё прочитаете в итальянской прессе», — заявил Ральф Шумахер Sky Sports Germany.
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