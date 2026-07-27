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Несколько команд «Ф-1» интересуются пилотом «Ф-3» Уго Угочукву (Racer)

Sports.ru

Бывший юниор «Макларена» и пилот «Ф-3» Уго Угочукву привлек внимание сразу нескольких команд «Формулы-1», сообщает Racer.

Несколько команд «Ф-1» интересуются пилотом «Ф-3»
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Так, по данным издания, кандидатуру 19-летнего американца оценивают в «Альпин», которая ранее дала пилоту проехать за рулем прошлой версии болида в Монце. Кроме того, гонщиком интересуется «Кадиллак», рассчитывающий расширить свою молодежную программу.

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Напомним, ранее появлялась информация о том, что кандидатуру Угочукву также изучают в «Ред Булл».

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