Несколько команд «Ф-1» интересуются пилотом «Ф-3» Уго Угочукву (Racer)
Бывший юниор «Макларена» и пилот «Ф-3» Уго Угочукву привлек внимание сразу нескольких команд «Формулы-1», сообщает Racer.
Так, по данным издания, кандидатуру 19-летнего американца оценивают в «Альпин», которая ранее дала пилоту проехать за рулем прошлой версии болида в Монце. Кроме того, гонщиком интересуется «Кадиллак», рассчитывающий расширить свою молодежную программу.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что кандидатуру Угочукву также изучают в «Ред Булл».
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