Выяснилось, сколько Williams предложил Сайнсу за сезон

Журналист: «Уильямс» предложил Сайнсу более € 30 млн за сезон
Испанский гонщик Карлос Сайнс получил от «Уильямса» предложение о новом контракте с зарплатой более € 30 млн за сезон. Этот слух сообщает журналист издания Business/book GP Марк Лимахер на своей странице в социальной сети Х.
По информации источника, речь идёт о соглашении «уровня чемпиона мира»: помимо оклада, превышающего € 30 млн за сезон, контракт предусматривает бонусы, зависящие от спортивных результатов. Также утверждается, что для Сайнса больше не актуальны варианты продолжения карьеры в «Ауди» и «Альпин».
Напомним, действующий контракт испанского пилота с «Уильямсом» рассчитан до конца сезона 2026 года. Также сообщалось, что испанец может перейти в «Астон Мартин» на место совего соотечественника Фернандо Алонсо.
«Ямаля обожали на ЧМ – обычным людям нет дела до цвета кожи. Теракт Брейвика стал основой для происходящего сейчас. Расизм на подъеме». Журналист Пикерас об отношении к мигрантам в Испании
«Мы почтили память всех погибших на Мальвинских островах, это часть нашей истории». Лисандро о политическом баннере аргентинцев после победы над Англией
Круговому интереснее смотреть РПЛ, чем ЧМ: «Скучал по нашему чемпионату. На все 99,9%»