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Мартин Брандл о Ферстаппене: «Очень немногие могут справиться с таким нестабильным болидом и приехать на нем на подиум»

Sports.ru

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился впечатлениями от 2-го места Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии.

Экс-пилот пилот «Ф-1» восхитился выступлениями Ферстаппена
© Sports.ru
«Он пока не позволил себе улыбнуться. Он все еще злится из-за поведения болида: машина заставляет Макса атаковать тогда, когда он не хочет, и, кажется, преподносит ему сюрпризы в поворотах – что не очень желательно.
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На самом деле, меня интригуют выступления Макса. Он прекрасно пилотирует: он садится за руль машины и едет вот таким образом – мало кто может так справиться с возникающими проблемами. Среди тех, кого я знаю, очень немногие могут справиться с таким нестабильным болидом и приехать на нем на подиум.Макс выступает в своем духе, но он явно хочет оказать на команду давление [своим недовольством машиной]», – сказал Брандл.
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