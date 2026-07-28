Сменился владелец трассы гран-при Нидерландов

У трассы Гран-при Нидерландов сменился владелец
Принц Бернхард Оранский-Нассау продал все свои бизнес-активы, включая автодром «Зандворт». Их новыми владельцами стали его деловые партнеры Менно де Йонг и Коэн Гроенвельдь.
Отмечается, что принц Бернхард сосредоточится на области искусственного интеллекта. Также сам он отметил, что продолжит вести активную деятельность в автоспорте.
«Миссия выполнена. Мы вернули «Формулу-1» в Нидерланды. «Зандворт» шесть раз занимал место в календаре чемпионата мира. Лучше и быть не может. Именно в такие моменты нужно осмелиться сделать выбор. Я передаю свои интересы партнерам, с которыми все это построил», – заявил принц.
Бернхард купил трассу в 2016-м. «Зандворт» принимает Гран-при с 2021-го (до этого последний раз был в 1985-м) – при этом грядущая гонка станет последней для трека в рамках текущего соглашения. «Ф-1» не планирует продлевать контракт с автодромом.
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