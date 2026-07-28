В Ferrari высказались о штрафе Хэмилтона

Фредерик Вассер о штрафе Хэмилтона в Венгрии: «Дело в череде ошибок»
Руководитель «Феррари» прокомментировал решение судей дать Льюису Хэмилтону 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн на Гран-при Венгрии.
«Вероятно, дело в череде ошибок: он заблокировал руль на пит-стопе, во время которого мы потеряли пару десятых, а затем, похоже, попытался компенсировать все на выезде с пит-лейн – и вышло немного раньше, чем стоило.
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Когда совершаешь ошибку, то довольно просто допустить еще одну. Этот уик-энд – хороший пример. Когда мы попытались ускориться во время пит-стопа, то в итоге потеряли на выезде с пит-лейн – и при этом мы уступали две десятых сопернику впереди. Это целая череда событий», – сказал Вассер.
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