Штайнер оценил результаты Окона в Haas

Гюнтер Штайнер: «Полагаю, это последний год Окона в «Хаасе»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлениях пилота «Хааса» Эстебана Окона в сезоне-2026.
«Мне кажется, Олли [Бермэн] хорошо выступает. Если же говорить об Эстебане, то это тот случай, когда пилот достиг своего максимума. Между ними огромная разница. Уверен, это самая большая разница между напарниками в чемпионате. Особенно это касается результатов в квалификациях.
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Если учитывать разницу между временами обоих пилотов, то она огромная. Вот почему я не думаю, что в будущем Окон там останется. Полагаю, это его последним год в команде», – сказал Штайнер.
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