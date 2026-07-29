В Mercedes объяснили провальный старт Расселла на гран-при Венгрии

В «Мерседесе» объяснили провальный старт Джорджа Расселла на Гран-при Венгрии
Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал проблемы британца Джорджа Расселла на старте гонки Гран-при Венгрии.
«Мы все увидели, как у него сработала система предотвращения остановки двигателя (anti-stall) на старте, что отбросило его в конец пелетона. Вопрос: почему.
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Когда гонщики ждут старта, они поддерживают обороты двигателя на определённом уровне. В этот момент обороты у Джорджа выросли непропорционально тому, что он требовали от педали газа. Обороты достигли предела, и Джордж попытался взять ситуацию под контроль, чтобы удержать старт. У него не получилось, а когда он сбросил газ до 10%, погасли огни», — приводит слова Лорда официальный сайт Формулы-1.
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