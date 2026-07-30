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Бриаторе сделал загадочное заявление о будущем Алонсо

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Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе сделал весьма неоднозначное заявление о планах Фернандо Алонсо, карьерой которого продолжает заниматься.

Советник Alpine сделал загадочное заявление о будущем Алонсо
© Global Look Press

По слухам, 45-летний испанец в следующем году вернётся в Энстоун – уже в третий раз после 2008 и 2021 годов.

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«Фернандо сейчас выступает за Aston Martin. Похоже, после обновлений в Венгрии эта команда сделала хороший шаг вперёд по сравнению с тем, что было раньше, и Фернандо вполне доволен. 2027 год? На данный момент нам нечего об этом сказать. Алонсо пилот Aston Martin и до конца сезона останется пилотом Aston Martin», – приводит слова Бриаторе издание RacingNews365.

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