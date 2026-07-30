Российский гонщик "Ф-1" раскритиковал Хэмилтона

Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров не понимает, почему Льюис Хэмилтон так легко отдал позицию Максу Ферстаппену в очной борьбе на Гран При Венгрии. По его словам, подобное происходит уже не первый раз.

«Вновь поражусь действиям Хэмилтона. Ну почему он не защищает свою позицию от Ферстаппена и просто даёт Максу себя обогнать?!