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«Мальчик, вставай снаружи и жди…» Виталий Петров раскритиковал Хэмилтона

autosport.com.ru

Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров не понимает, почему Льюис Хэмилтон так легко отдал позицию Максу Ферстаппену в очной борьбе на Гран При Венгрии. По его словам, подобное происходит уже не первый раз.

Российский гонщик "Ф-1" раскритиковал Хэмилтона
© Global Look Press

«Вновь поражусь действиям Хэмилтона. Ну почему он не защищает свою позицию от Ферстаппена и просто даёт Максу себя обогнать?!
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Да, это Ферстаппен, но и ты же можешь действовать с ним агрессивнее, заранее показать: мальчик, вставай снаружи и жди, пока я проеду поворот, а там уже будем разбираться. Может, Льюис не ожидал атаки, но всё это происходит уже не в первый раз. Возможно, Макс даже и не думал там атаковать, но потом уже решил — почему бы и нет?» — поделился Петров мнением в своей колонке на сайте Чемпионат.com.

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