Хэмилтон провел беседу со стюардами об одном из своих штрафов

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал о беседе со стюардами Формулы 1 по поводу штрафа, полученного им на Гран При Великобритании.

В Сильверстоуне Хэмилтона наказали за фальстарт после того, как он начал движение ещё до погасших огней. При этом британец не пересёк стартовую линию раньше времени.