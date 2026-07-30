Хэмилтон провел беседу со стюардами об одном из своих штрафов

«Решения непоследовательны». Хэмилтон провёл беседу со стюардами об одном из своих штрафов
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал о беседе со стюардами Формулы 1 по поводу штрафа, полученного им на Гран При Великобритании.
В Сильверстоуне Хэмилтона наказали за фальстарт после того, как он начал движение ещё до погасших огней. При этом британец не пересёк стартовую линию раньше времени.
«В последних двух гонках перед Венгрией я выступил довольно плохо, – сказал Хэмилтон. – Сильверстоун – моя ошибка. Мы обсуждали на брифинге пилотов, что в подобных ситуациях решения стюардов бывают непоследовательными. В прошлом были гонщики, которые начинали двигаться, но не получали штраф. Мы объяснили стюардам, что, если машина не двигается в тот момент, когда загораются огни, наказывать не следует. Я при этом не выехал из своей стартовой позиции. Они согласились и сейчас изучают этот вопрос».
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