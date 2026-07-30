Ферстаппен назвал Red Bull второй семьей

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о глубокой связи с коллективом из Милтон-Кейнса.

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«Команда для меня как вторая семья, понимаете? Я пережил столько потрясающих событий вместе с ней. Естественно, происходит много потрясающих событий, случаются и тяжелые моменты. Старт нынешнего года получился достаточно трудным. Но сейчас мы прибавляем», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец ответил, как помогает команде двигаться вперед:

«Я просто остаюсь собой. Все эти годы я выстраивал очень хорошие отношения со многими людьми и говорил все как есть. Я очень прямолинейный, потому что именно так мне нравится работать – это относится к коммуникации в обе стороны. Стараюсь действовать так.

С возрастом начинаешь понимать больше, накапливаешь опыт. Ты растешь, переживаешь больше событий вместе с сотрудниками коллектива. Поэтому, откровенно говоря, отношения складываются очень и очень естественным образом».