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Оливер Бермэн о будущем в «Феррари»: «Не хочу просидеть несколько лет в ожидании, когда освободится место»

Sports.ru

Пилот «Хааса» и юниор «Феррари» оценил свои шансы на повышение в Скудерию на фоне улучшения результатов Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

Пилот Haas оценил свои шансы в Ferrari
© Sports.ru
«Очень круто, что Льюис снова выступает на высоком уровне. Видеть, как «Феррари» побеждает с лучшим британским пилотом, с лучшим пилотом в истории «Ф-1», – это нечто особенное. Конечно, если говорить о моем будущем, это неидеальная ситуация. Но я все еще молод. Мне всего 21 год, я никуда не тороплюсь. Остаться в «Хаасе» в ближайшем будущем – не такой плохой вариант. Моей целью остается попадание в «Феррари». Тем не менее я явно не хочу просидеть 3-4-5 лет в ожидании, когда освободится место – ведь тут нет никаких гарантий, а я не хочу тратить лучшие годы. Моя конечная цель, вероятно, несколько эгоистична, но это нормально, ведь именно поэтому я тут и выступаю – чтобы бороться за титулы. Так что если я получу возможность где-то еще, то воспользуюсь этим», – сказал Бермэн.
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