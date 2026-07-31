Ферстаппен обозначил главную задачу Red Bull на вторую половину сезона-2026
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен призвал Red Bull сделать машину более стабильной и продолжить активно развивать RB22, если команда хочет переломить ситуацию во второй половине чемпионата.
Первая половина сезона-2026 сложилась для Red Bull далеко не идеально. Команда из Милтон-Кинса остаётся единственной среди четырёх топ-коллективов, которому пока не удалось выиграть ни одного Гран При.
RB22 регулярно доставляет проблемы и Максу Ферстаппену, и его напарнику Исаку Хаджару. За первые 11 этапов нидерландец четырежды поднимался на подиум, но до победы дело так и не дошло.
Главные сложности связаны с балансом машины и её аэродинамическими ограничениями. Red Bull способна показывать высокую скорость на отдельных трассах и в отдельных сессиях, однако пока не хватает стабильности, чтобы регулярно бороться впереди на протяжении всего гоночного уик-энда.
Подводя итоги первой половины сезона, Ферстаппен не стал смягчать оценку.
«Тяжело. В целом всё было очень непросто. Были хорошие моменты, были действительно яркие эпизоды, но если смотреть на сезон в целом — он складывается тяжело. Нам нужно стать более стабильными, более универсальными и проводить больше уик-эндов без лишних проблем».
Смена технического регламента в этом году привела к настоящей гонке обновлений. Команды продолжают находить новые решения, способные дать прирост производительности, и Red Bull не может позволить себе остановиться в этом процессе.
Ферстаппен подчёркивает: во второй половине сезона команде потребуется не только устранить слабые места нынешнего пакета, но и продолжать искать чистую скорость.
«Нам нужно найти ещё больше производительности. В конечном счёте всё сводится именно к этому. А кроме прироста скорости, нужно избавиться и от проблем, которые возникают с нынешним пакетом. Надо сделать так, чтобы машина просто работала более стабильно».