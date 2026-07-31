Ферстаппен обозначил главную задачу Red Bull

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен призвал Red Bull сделать машину более стабильной и продолжить активно развивать RB22, если команда хочет переломить ситуацию во второй половине чемпионата.

Первая половина сезона-2026 сложилась для Red Bull далеко не идеально. Команда из Милтон-Кинса остаётся единственной среди четырёх топ-коллективов, которому пока не удалось выиграть ни одного Гран При.

RB22 регулярно доставляет проблемы и Максу Ферстаппену, и его напарнику Исаку Хаджару. За первые 11 этапов нидерландец четырежды поднимался на подиум, но до победы дело так и не дошло.

Главные сложности связаны с балансом машины и её аэродинамическими ограничениями. Red Bull способна показывать высокую скорость на отдельных трассах и в отдельных сессиях, однако пока не хватает стабильности, чтобы регулярно бороться впереди на протяжении всего гоночного уик-энда.

Подводя итоги первой половины сезона, Ферстаппен не стал смягчать оценку.

«Тяжело. В целом всё было очень непросто. Были хорошие моменты, были действительно яркие эпизоды, но если смотреть на сезон в целом — он складывается тяжело. Нам нужно стать более стабильными, более универсальными и проводить больше уик-эндов без лишних проблем».

Смена технического регламента в этом году привела к настоящей гонке обновлений. Команды продолжают находить новые решения, способные дать прирост производительности, и Red Bull не может позволить себе остановиться в этом процессе.

Ферстаппен подчёркивает: во второй половине сезона команде потребуется не только устранить слабые места нынешнего пакета, но и продолжать искать чистую скорость.