Шумахер потребовал нового наказания для Сайнса

Немецкий эксперт Ральф Шумахер считает, что пятисекундного штрафа Карлосу Сайнсу недостаточно за столкновение с Оскаром Пиастри на Гран При Венгрии. По мнению бывшего пилота Формулы 1, испанец должен получить дополнительное наказание уже на следующем этапе.

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Пилот Williams боролся с Фернандо Алонсо и проигнорировал восемь показанных ему синих флагов. После этого он не заметил Пиастри в зеркалах и столкнулся с австралийцем. Причём команда заранее предупредила Сайнса по радио о приближении лидера и необходимости пропустить его ещё за несколько поворотов до инцидента.

В итоге Сайнс получил пятисекундный штраф. На его итоговый результат это практически не повлияло.

«От такого просто приходишь в ярость. Ни один из них в тот момент не боролся за очки. А потом подъезжает лидер гонки — и Сайнс врезается в его машину. Для меня это абсолютно недопустимо. Обычного штрафа здесь недостаточно. Я считаю, что Карлос Сайнс должен получить наказание уже на следующую гонку. В квалификации в Зандворте ему нужно назначить дополнительный штраф. Иначе мы создадим опасный прецедент. Такого вообще не должно происходить».

«Если он не смотрит в зеркала, значит, не справляется»

После гонки возникли вопросы к работе системы GPS. Сам Сайнс также жаловался, что синие флаги не отображались на руле.

Однако Шумахер считает, что эти обстоятельства не могут служить оправданием.

У пилота остаются другие способы понять, что его собираются обогнать на круг: командное радио, зеркала и флаги на трассе. Причём в современной Формуле 1 синие флаги часто дублируются информационными табличками, установленными вдоль трассы.