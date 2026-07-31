Ральф Шумахер потребовал нового наказания для Сайнса
Немецкий эксперт Ральф Шумахер считает, что пятисекундного штрафа Карлосу Сайнсу недостаточно за столкновение с Оскаром Пиастри на Гран При Венгрии. По мнению бывшего пилота Формулы 1, испанец должен получить дополнительное наказание уже на следующем этапе.
Пилот Williams боролся с Фернандо Алонсо и проигнорировал восемь показанных ему синих флагов. После этого он не заметил Пиастри в зеркалах и столкнулся с австралийцем. Причём команда заранее предупредила Сайнса по радио о приближении лидера и необходимости пропустить его ещё за несколько поворотов до инцидента.
В итоге Сайнс получил пятисекундный штраф. На его итоговый результат это практически не повлияло.
«От такого просто приходишь в ярость. Ни один из них в тот момент не боролся за очки. А потом подъезжает лидер гонки — и Сайнс врезается в его машину. Для меня это абсолютно недопустимо. Обычного штрафа здесь недостаточно. Я считаю, что Карлос Сайнс должен получить наказание уже на следующую гонку. В квалификации в Зандворте ему нужно назначить дополнительный штраф. Иначе мы создадим опасный прецедент. Такого вообще не должно происходить».
«Если он не смотрит в зеркала, значит, не справляется»
После гонки возникли вопросы к работе системы GPS. Сам Сайнс также жаловался, что синие флаги не отображались на руле.
Однако Шумахер считает, что эти обстоятельства не могут служить оправданием.
У пилота остаются другие способы понять, что его собираются обогнать на круг: командное радио, зеркала и флаги на трассе. Причём в современной Формуле 1 синие флаги часто дублируются информационными табличками, установленными вдоль трассы.
«Каждый гонщик прекрасно знает, как это работает, — сказал Шумахер. — У тебя есть инженер, можно задать ему вопрос, можно посмотреть в зеркала. Если он говорит мне, что не может смотреть в зеркала во время гонки, значит, он просто перегружен и ему нужно остановиться. Но это действительно неспортивное поведение».