Расселл вспомнил свои первые тесты за Mercedes

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями о своём первом опыте работы с немецкой командой в Формуле-1. Дебют британца за рулём машины «Мерседеса» состоялся девять лет назад во время шинных тестов на трассе «Хунгароринг».

«Помню, насколько меня тогда поразила скорость машины. Это был очень жаркий день, насколько я помню, температура приближалась к 40 градусам. После завершения тестов у меня были красные глаза из-за перегрузок. Два дня подряд, первый официальный тест в Формуле-1, да ещё и на «Хунгароринге» за рулём машины 2017 года, которая была невероятно быстрой. Это было очень серьёзное испытание. Также помню, что Кубица тогда тестировал машину «Рено». Для меня было большой честью работать на трассе вместе с гонщиками, на которых я равнялся в детстве. Что бы я сказал себе девятилетней давности? Наслаждайся каждым моментом, потому что время очень быстро летит. Мне кажется, будто всё это было только вчера. Я понимаю свой первый круг после выезда из боксов. Когда впервые затормозил перед первым поворотом, моя голова едва не ударилась об руль», — приводит слова Расселла RacingNews365.