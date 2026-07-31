Руководителю команды "Ф-1" поставили ультиматум

Бывший глава Haas Гюнтер Штайнер считает, что Джеймсу Ваулзу пора всерьёз задуматься о своём будущем в Williams. Он жёстко оценил работу команды в первой половине сезона и заявил, что если ситуация не изменится, британцу придётся уйти.

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Для Williams сезон-2026 складывается крайне тяжело. В новый технический цикл команда вошла с серьёзным отставанием: коллектив пропустил первую неделю предсезонных тестов, а подготовленный болид оказался не только недостаточно быстрым, но и слишком тяжёлым.

Позднее Williams удалось снизить массу машины, однако это почти не отразилось на результатах. Перед летним перерывом команда занимает лишь девятое место в Кубке конструкторов, набрав 11 очков.

«При всём моём уважении, я не думаю, что Джеймс хорошо справляется. Но ему хотя бы нужно дать время разгрести весь завал, — пошутил Штайнер в подкасте The Red Flags. — С начала года у него накопилось слишком много всего. Он знает, что нужно делать, просто пока не успел со всем разобраться. Так что пусть до конца года разгребёт этот завал и найдёт решение. А если к концу сезона так и не справится — тогда пусть уходит».

На вопрос, сколько времени он дал бы Ваулзу на исправление ситуации, Штайнер назвал конкретный срок — первые гонки следующего сезона.