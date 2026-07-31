Бинотто прокомментировал слухи об интересе Сайнса к Audi

Руководитель проекта Audi в Формуле 1 Маттиа Бинотто прокомментировал слухи последних недель, согласно которым Карлос Сайнс может заменить Нико Хюлкенберга в составе команды в следующем году.

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Маттиа Бинотто: «Прежде всего, я не читаю газеты или читаю их очень мало, поэтому об этих слухах узнаю от вас. Конечно, я очень хорошо знаю Карлоса, поэтому связать его имя с Audi довольно легко и вполне логично. Но могу лишь сказать, что я очень доволен нашим нынешним составом.

Когда говорят о Габриэле Бортолето и Нико Хюлкенберга, я часто слышу, что в нашей команде хорошее сочетание опыта и молодости, но я бы оценивал их иначе. Это два очень быстрых гонщика, и именно этим я доволен. Они оба быстры, поэтому у нас хороший состав.

Что касается того, что с нашей командой связывают других гонщиков, то меня это может только радовать, поскольку это показывает, что доверие к проекту растёт. Это говорит о том, что со стороны уже начинают воспринимать нашу способность однажды стать конкурентоспособными не просто как слухи. Теперь в это действительно верят».