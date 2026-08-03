Экс-пилот "Ф-1" оценил победу Норриса на гран-при Венгрии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Дэвид Култхард прокомментировал победу гонщика «Макларена» соотечественника Ландо Норриса на минувшем Гран-при Венгрии.

«Уважение Ландо за потрясающее выступление на выходных. Настоящее чемпионское выступление на протяжении всего уикенда перед летним перерывом. Мне показалось забавным, что когда гонщиков спросили на пресс-конференции, чем они будут заниматься во время летнего перерыва, все посмотрели на Ландо. Среди пилотов за ним закрепилась репутация тусовщика, что мне кажется несколько несправедливым, но так или иначе он им считается», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.