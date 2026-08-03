Пилот McLaren не понимает жалоб пилотов на новые болиды

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что считает естественной и необходимой адаптацию к новым болидам «Ф-1» и корректировку своего стиля пилотажа.

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Многие гонщики в 2026 году жалуются на то, что после перехода на новые болиды им приходится корректировать свой стиль пилотажа, поскольку предыдущий подход в этом сезоне перестал работать достаточно эффективно. В частности, последним из них стал Джордж Расселл.