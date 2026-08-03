Бинотто ответил, в каком году Audi рассчитывает бороться за титулы

Руководитель проекта Audi Маттиа Бинотто заявил, что команда нацелена включиться в борьбу за чемпионские титулы к 2030 году. По его словам, успешное начало сезона-2026 подтвердило правильность выбранного направления, хотя впереди ещё предстоит масштабная перестройка.

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После первых 11 этапов сезона бывшая команда Sauber занимает восьмое место в Кубке конструкторов. Несмотря на это, в Audi считают, что потенциал машины значительно выше итоговых результатов.