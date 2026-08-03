Маттиа Бинотто ответил, в каком году Audi рассчитывает бороться за титулы
Руководитель проекта Audi Маттиа Бинотто заявил, что команда нацелена включиться в борьбу за чемпионские титулы к 2030 году. По его словам, успешное начало сезона-2026 подтвердило правильность выбранного направления, хотя впереди ещё предстоит масштабная перестройка.
После первых 11 этапов сезона бывшая команда Sauber занимает восьмое место в Кубке конструкторов. Несмотря на это, в Audi считают, что потенциал машины значительно выше итоговых результатов.
«Перед началом сезона было невозможно строить ожидания. Новые правила, новая команда, новый производитель – никто не мог точно сказать, где мы окажемся. Поэтому нынешняя ситуация стала приятным сюрпризом. Более того, она принесла облегчение. В Формуле 1 очень легко ошибиться, что некоторые команды уже показали. Для нас важно, что базовая концепция автомобиля оказалась правильной. Теперь мы можем строить дальнейшее развитие именно на этом фундаменте. Если бы мы ошиблись с машиной, нам пришлось бы потратить огромное количество времени, ресурсов и бюджета только на исправление первоначальных ошибок. Мы поставили цель на 2030 год – борьба за чемпионство. Может показаться, что это очень далеко, но, если посмотреть на разрывы, на их преодоление действительно потребуется много времени. При этом 2030‑й на самом деле наступит довольно скоро. Речь идёт и о шасси, и о силовой установке – у них разные потребности, разные отставания. Но для нас это полноценная трансформация бизнеса, и тут нужно проявлять терпение – я считаю, это ключевой момент. Чего нам не хватает? Времени. Что нам нужно? Время. С точки зрения того, как собрать все ресурсы, сконцентрировать усилия, реализовать амбиции и использовать возможности – что для этого требуется? Просто время».
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Маттиа Бинотто ответил, в каком году Audi рассчитывает бороться за титулы