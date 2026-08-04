Эксперт высказался о борьбе Хэмилтона с Ферстаппеном

Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров прокомментировал сражение гонщика заводской команды Ferrari Льюиса Хэмилтона и пилота Red Bull Макса Ферстаппена на Гран При Венгрии, выразив недоумение относительно того, что британец не защищается активно в борьбе с голландцем.

«Если говорить о нынешней гонке, то для начала вновь поражусь действиям того же Хэмилтона. В одной из прежних колонок уже удивлялся — ну почему он не защищает свою позицию от Ферстаппена и просто даёт Максу себя обогнать?! Да, это Ферстаппен, но и ты же можешь действовать с ним агрессивнее, заранее показать: мальчик, вставай снаружи и жди, пока я проеду поворот, а там уже будем разбираться. Может, Льюис не ожидал атаки, однако всё это происходит уже не в первый раз. Возможно, Макс даже и не думал там атаковать, но потом уже решил — почему бы и нет?», — приводит слова Виталия Петрова «Чемпионат.com».