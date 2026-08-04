Эксперт поделился мнением относительно перспектив Пиастри в составе McLaren

Виталий Петров: Не думаю, что Пиастри в McLaren как-то задвигают
Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров поделился мнением относительно перспектив австралийца Оскара Пиастри в составе команды McLaren.
«Вообще, Оскар быстрый парень, однако ему словно не хватает какого-то боевого духа, стержня — это сказалось и в концовке прошлого сезона, не дало выиграть чемпионат. Возможно, не хватает стабильности, умения всегда выжимать из машины максимум, особенно в квалификации. Тот же Норрис в концовке прошлого сезона показал как раз стабильно высокую скорость и продемонстрировал, что лучше справляется с прессингом. Не думаю, что Пиастри в McLaren как-то задвигают — если говорить по технике, то такие вещи сразу заметил бы и он сам, и менеджер. Вон у меня в Caterham всё было по-честному. Когда один раз было готово лишь одно новое антикрыло, то нам с Ковалайненом сказали просто кидать жребий — так и надо. Если вернуться к Оскару, то не думаю, что для него есть смысл куда-то сейчас уходить из McLaren — вариантов в других топ-командах нет. Так что просто нужно добиваться более стабильных результатов», — приводит слова Виталия Петрова «Чемпионат.com».
Главное сейчас