Перес поделился воспоминаниями о переходе в Red Bull

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что был уверен в продолжении карьеры в команде Лоренса Стролла. Однако по итогам сезона-2020 и смене бренда с «Рейсинг Пойнт» на «Астон Мартин» в команде приняли решение расстаться с Пересом и пригласить на его место Себастьяна Феттеля.

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Однако Пересу удалось удачно провести остаток сезона и в итоге получить предложение от «Ред Булл».