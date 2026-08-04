Джонатан Уитли может провести до года вне Формулы-1 после ухода из «Ауди»

Бывший руководитель команды «Ауди» Джонатан Уитли может провести длительный период вне работы в Формуле-1 после ухода из немецкого коллектива. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Уитли покинул должность руководителя «Ауди» в марте 2026 года. Команда сообщила, что британский специалист ушёл по личным причинам, а его обязанности руководителя коллектива перешли к главе проекта «Ауди» Маттиа Бинотто.

По информации источника, перед началом работы в другой команде Уитли предстоит пройти период обязательного освобождения от работы (так называемый садовый отпуск). Для руководителей высокого уровня в Формуле-1 такой срок обычно составляет от шести месяцев до года. При этом ограничение может быть сокращено, если бывший работодатель и специалист достигнут соответствующего финансового соглашения.

Таким образом, дальнейшие карьерные планы Уитли могут остаться неопределёнными ещё на протяжении нескольких месяцев. Официально о новом месте работы британского специалиста пока не сообщалось.