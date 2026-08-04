Серхио Перес оценил свое возвращение в «Ф-1»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что доволен своими выступлениями после того, как вернулся в «Формулу-1» в этом сезоне.

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Перес потерял место в «Ред Булл» по итогам сезона-2024 и пропустил прошлогодний чемпионат.