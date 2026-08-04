Серхио Перес оценил свое возвращение в «Ф-1»: «Не поставлю себе 10 баллов, но близко к этому»
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что доволен своими выступлениями после того, как вернулся в «Формулу-1» в этом сезоне.
Перес потерял место в «Ред Булл» по итогам сезона-2024 и пропустил прошлогодний чемпионат.
«Мне сложно назвать цифру, оценивая свое возвращение в «Ф-1». Понятно, что я мог бы многие вещи сделать лучше. Так что 10 баллов я себе не поставлю – но близко к этому. Я доволен своими выступлениями после возвращения в «Ф-1». Ведь у меня были некоторые сомнения относительно своего возвращения в спорт. В итоге я вернулся в «Ф-1» и я рад тому, что сумел доказать себе, что по-прежнему вхожу в число лучших гонщиков. И что при правильном окружении я способен выступать на очень высоком уровне, и я сумел доказать это самому себе. Я демонстрировал отличный гоночный темп, а мой квалификационный темп становится все лучше и лучше. Я очень доволен», – рассказал Перес.
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Серхио Перес оценил свое возвращение в «Ф-1»: «Не поставлю себе 10 баллов, но близко к этому»