Ферстаппен — о гонках вне Формулы-1: очень важно уметь отвлекаться

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, что сохранять концентрацию на выступлениях в Формуле-1 ему помогает умение переключаться на жизнь за пределами гонок.

«Если честно, я просто стараюсь ни из-за чего слишком не переживать. Здесь я работаю с отличными людьми. Дома у меня тоже всё стабильно. Кроме того, очень важно уметь отвлекаться от Формулы-1, быть семьянином и заниматься другими проектами, которые приносят мне удовольствие вне гонок. И «Ред Булл» всегда меня в этом поддерживал», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, Ферстаппен в этом году являлся участником марафона «24 часа Нюрбургринга». Экипаж лидировал большую часть дистанции, однако финишировал лишь 38-м из-за технической неисправности.