Выяснилось, какую зарплату Алонсо требует от Aston Martin

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассчитывает на увеличение зарплаты при продлении контракта с британской командой. Об этом сообщает журналист Марк Лимаше.

«Слышал, что Фернандо Алонсо требует от «Астон Мартин» зарплату в размере € 40 млн за сезон, чтобы продлить контракт на 2027-й и 2028-й. На данный момент британская команда платит ему € 30 млн в год», — написал Лимаше на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, ранее этот же источник сообщил о предложении «Уильямса» пилоту команды Карлосу Сайнсу нового контракта с зарплатой в размере более € 30 млн за сезон.

Ранее руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи заявил, что для команды очень важно сохранить Алонсо в составе.