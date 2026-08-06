Экс-гонщик «Ф-1» посчитал неприемлемыми действия пилота Williams

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер посчитал неприемлемыми действия пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, который допустил контакт с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии.

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В тот момент Пиастри обгонял Сайнса на круг. Испанец сразу же после аварии сообщил, что не видел коллегу, хотя «Уильямс» предупреждал Карлоса о приближении Оскара.