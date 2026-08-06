Экс-гонщик «Ф-1» посчитал неприемлемыми действия пилота Williams

Экс-пилот «Ф-1» Даннер о Сайнсе в Венгрии: «Если Пиастри матерится, значит все серьезно. Абсолютно оправданная реакция»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер посчитал неприемлемыми действия пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, который допустил контакт с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии.
В тот момент Пиастри обгонял Сайнса на круг. Испанец сразу же после аварии сообщил, что не видел коллегу, хотя «Уильямс» предупреждал Карлоса о приближении Оскара.
«Синие флаги показывали весь круг, их было видно. В мире автоспорта такие флаги демонстрируют десятилетиями. Их не всегда замечают, но их видно.Если Пиастри заводится и матерится, значит все серьезно. Обычно он сохраняет спокойствие и продолжает пилотировать. Я прекрасно его понимаю. Он знал, что как минимум упустил лидерство. На мой взгляд, такая реакция абсолютно оправданна.Даже если команда ничего тебе не говорит или говорит что-то не так, это не означает, что ты этого не видишь. У тебя есть глаза, а также зеркала, в которые можно посмотреть.Когда сражаешься колесо в колесо, тяжело воспринимать всю информацию. В современной «Формуле-1» от пилота требуется невероятное количество вещей. Ты постоянно должен вносить какие-то изменения, и это отвлекает. Очень тяжело уследить за всем и не забывать о базовых моментах. Особенно в Венгрии, где один поворот перетекает в другой, ты постоянно тормозишь, поворачиваешь и разгоняешься.Однако такая у гонщика «Формулы-1» работа. Пожалуй, пилотам стоит привыкнуть, что нужно не только вслепую полагаться на информацию по радио, но и самому ее впитывать», – сказал эксперт.
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