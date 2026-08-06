Стало известно будущее двух пилотов Cadillac

Японское издание autosport web поделилось информацией о будущем пилотов «Кадиллака» Серхио Переса и Валттери Боттаса.

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Боттас подписал с командой двухлетний контракт без опций расторжения – таким образом, финн останется в «Кадиллаке» в 2027 году. Сделка с Пересом, вопреки распространенному мнению, истекает в конце нынешнего сезона.

Окружение Серхио уже начало переговоры с «Уильямсом». Место в британской команде может освободиться в случае ухода Карлоса Сайнса. Издание называет потенциальный приход Переса и его спонсоров «очень привлекательным» вариантом для «Уильямса».

Неясным остается будущее Эстебана Окона в «Хаасе». Вероятно, француз надеется получить кокпит в «Астон Мартин», если коллектив из Сильверстоуна покинет Фернандо Алонсо. Плюсом для Окона является дружба с Лансом Строллом – нынешним напарником Алонсо.