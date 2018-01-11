Дюрант преодолел отметку в 20 тыс. очков за карьеру 

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:125) набрал 40 очков, довёл их общее количество за карьеру до 20 015.
Таким образом, Дюрант стал 44-м игроком в истории НБА, которому удалось достичь отметки в 20 тыс. очков за карьеру.
Стоит отметить, что Кевин стал 5-м баскетболистом в истории, набравшим 20 тыс. очков до 30-летнего возраста (29 лет и 103 дня). При этом раньше форварда «Голден Стэйт» это удалось сделать лишь Леброну Джеймсу (28 лет и 17 дней). В возрасте до 30 лет рубеж в 20 тыс. очков также покорился Уилту Чемберлену, Майклу Джордану и Коби Брайанту.