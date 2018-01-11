Ещё
Дюрант преодолел отметку в 20 тыс. очков за карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дюрант преодолел отметку в 20 тыс. очков за карьеру 

Чемпионат.com 11 января 2018
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:125) набрал 40 очков, довёл их общее количество за карьеру до 20 015.
Таким образом, Дюрант стал 44-м игроком в истории НБА, которому удалось достичь отметки в 20 тыс. очков за карьеру.
Стоит отметить, что Кевин стал 5-м баскетболистом в истории, набравшим 20 тыс. очков до 30-летнего возраста (29 лет и 103 дня). При этом раньше форварда «Голден Стэйт» это удалось сделать лишь Леброну Джеймсу (28 лет и 17 дней). В возрасте до 30 лет рубеж в 20 тыс. очков также покорился Уилту Чемберлену, Майклу Джордану и Коби Брайанту.
Чемпионат.com: последние новости
Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» Добровольский: не думаю, что «Локомотив» выиграет 4:0 Тренер «Керавноса»: было тяжело поддерживать темп игры «Нижнего Новгорода»
 Ещё 136 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение