Дюрант преодолел отметку в 20 тыс. очков за карьеру

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:125) набрал 40 очков, довёл их общее количество за карьеру до 20 015.

Таким образом, Дюрант стал 44-м игроком в истории НБА, которому удалось достичь отметки в 20 тыс. очков за карьеру.